Wojna hybrydowa jednym z tematów ćwiczeń wojskowych pod egidą JFTC Bydgoszcz

Zakończyły się sojusznicze ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Steadfast Pyramid/ Pinnacle 2021. Blisko 50 generałów, admirałów i starszych oficerów z ponad 20 państw NATO i Partnerstwa dla Pokoju (Szwecja i Finlandia) pogłębiało swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki operacyjnej pod okiem ekspertów i specjalistów m.in. z Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy.

Od prawie dwóch lat eksperci i planiści z bydgoskiego Centrum, przy wsparciu Zastępcy Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie i jego zespołu, pracowaliz przedstwicielami Łotwy i „Senior Mentorem” ćwiczenia, emerytowanym admirałem Markiem Fergusonem, aby dostarczyć uczestnikom jak najbardziej realistyczny scenariusz, wymagający i pełny wyzwań program ćwiczenia, jak również możliwość nawiązywania kontaktów.Uczestnicy szkolili się w stolicy Łotwy, Rydze, w Połączonym Dowództwie Łotewskich Sił Zbrojnych. Oba ćwiczenia prowadził dowódca JFTC generał dywizji Piotr Malinowski.Ćwiczenie Steadfast Pyramid 2021 skierowane było do starszych oficerów sztabów, których głównym zadaniem jest wspieranie dowódców w procesie planowaniai prowadzenia działań. Z kolei Steadfast Pinnacle 2021 zostało zaplanowane dla generałów i admirałów, którzy w przyszłości obejmą stanowiska dowódcze w strukturach NATO.Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w różnych obszarach,w tym obejmujących wyzwania XXI wieku - wojnę hybrydową, komunikację strategiczną, czy też prowadzenie operacji kosmicznych i w cyberprzestrzeni.- Ćwiczenie było dobrą okazją do lepszego zrozumienia perspektyw poszczególnych państw sojuszniczych - podsumował generał brygady Sinan Küçük, zastępca szefa sztabu Dowództwa Połączonych Sił NATO w Neapolu.Seria ćwiczeń Steadfast Pyramid / Steadfast Pinnacle prowadzonych przez NATO ma już 26 letnią historię, a JFTC zostało wyznaczone do ich prowadzenia po raz trzeci.Zdjęcie dzięki uprzejmości Ministerstwa Obrony Łotwy.