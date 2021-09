To już trzecie święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej [zdjęcia]

To już trzecie święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obchodzone jest 10 września. Tego dnia w 1943 roku Elżbieta Zawacka skoczyła ze spadochronem do okupowanej Polski jako pierwsza i jedyna kobieta spośród 316 Cichociemnych bohaterów, spadochroniarzy Armii Krajowej. Generał „Zo" jest patronką brygady./fot. nadesłane

Ten wyjątkowy dla brygady dzień był okazją do uroczystej zbiórki, podczas której wręczono medale, decyzje o awansach na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaki pamiątkowe.„W tym szczególnym dniu zwracam się do wszystkich żołnierzy i pracowników wojska. Dziękuję Wam za codzienną służbę i poświęcenie. Za to, że godnie reprezentujecie 8 brygadę, a oliwkowe berety są w naszym województwie, jak i całym kraju symbolem żołnierskiego profesjonalizmu i rzetelności. Dziękuję za Wasz trud, za wasze poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie. Dziękuję przyjaciołom i sympatykom Brygady, Fundacji im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” oraz żołnierzom AK za możliwość kultywowania chlubnych tradycji wojskowych.” - mówił dowódca brygady płk Krzysztof Stańczyk do żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej i zaproszonych gości.8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała 15 stycznia 2018 r. w trzecim etapie formowania brygad WOT. Zgodnie z decyzją Nr 24/MON ministra obrony narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymała zaszczytne imię legendarnej Torunianki gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo".