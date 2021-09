Pamiątka z holenderskiego pola bitwy. Fragment czołgu dla Ośrodka im. gen. Maczka

Fragment czołgu Sherman, pamiątka z II wojny światowej i walk żołnierzy gen. Maczka, trafił do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niesłyszącej, którego patronem jest gen. Maczek./fot. Andrzej Krystek

Fragment czołgu Sherman, pamiątka z II wojny światowej i walk żołnierzy gen. Maczka, trafił do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niesłyszącej, którego patronem jest gen. Maczek./fot. Andrzej Krystek

Na tym czołgu w 1944 roku żołnierze 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka walczyli przeciwko Niemcom. Eksponat trafił do bydgoskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niesłyszącej, któremu patronuje właśnie gen. Stanisław Maczek.

Ogniwo gąsienicy czołgu waży około 27 kilogramów.- Ten fragment gąsienicy czołgu Sherman wyciągnięty został z ziemi w Holandii w 2020 roku, z pola, na którym toczyła bitwy 1. Dywizja Pancerna Generała Maczka. Przeszło 70 lat ten eksponat przeleżał w ziemi. Czołg ten w 1944 roku został rozbity - mówi Witold Gudyś obecnie mieszkający w Belgii. Darczyńca należy do grupy Kryptonim T4, która odnalazła szczątki gąsienicy oraz do stołecznego środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Warszawie.- Na tym czołgu żołnierze gen. Maczka wyzwalali Francję, Belgię, Holandię i dotarli do Niemiec - mówi Ryszard Bielecki, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niesłyszącej im. gen. Maczka i dodaje, że bydgoski ośrodek szczyci się swoimi pamiątkami wojennymi m.in. oryginalnymi mundurami żołnierzy 1. Dywizji im Gen. Maczka oraz prezentem od kombatantów - pieczęcią tejże dywizji.