Nie bał się marzeń o wolnej Polsce. Grudziądz upamiętnia Wiktora Kulerskiego

Wystawa poświęcona życiu Wiktora Kulerskiego otwarta została w muzeum w Grudziądzu. Polityka i dziennikarza wspominano też podczas specjalnej konferencji naukowej.

Gościem wydarzenia był marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Chciałbym na przykładzie pana Wiktora Kulerskiego powiedzieć wam: Podążajcie za swoimi marzeniami! - mówił. - Kulerski pochodził ze zgermanizowanej rodziny, a mimo to marzył o wolnej Polsce i co więcej działał napędzany marzeniami o wolnej ojczyźnie. Nie bójcie się swoich marzeń!Na wystawie w muzeum prezentowane są eksponaty m.in. ze zbiorów instytucji, ale także Biblioteki Miejskiej, Książnicy Kopernikańskiej i prywatnych zasobów. - Część zdjęć obrazuje Zakłady Graficzne w Tuszewie. Bardzo ważne są okulary Wiktora Kulerskiego, które nosił przez całe swoje życie – opowiada Dawid Szenwald z muzeum. - Osobiście najbardziej podobają mi się stoliki nocne pochodzące z domu Kulerskich w Owczarkach – stamtąd trafiły do Biblioteki Miejskiej i zostały wypożyczone.Wiktor Kulerski urodził się w Grucie koło Grudziądza w 1865 roku. Był dziennikarzem i wydawcą Gazety Grudziądzkiej, której nakład przed I wojną światową sięgał 140 tysięcy egzemplarzy. Była to największa na świecie gazeta wydawana po polsku. Był również senatorem II i III kadencji w okresie międzywojennym. We wrześniu w Senacie ma zostać wywołana uchwała upamiętniająca tego wielkiego patriotę.