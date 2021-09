Radosław Kempinski odebrał nominację na drugiego wicewojewodę

Radosław Kempinski - dotychczasowy zastępca wójta gminy Sicienko - odebrał 1 września nominację na stanowisko drugiego wicewojewody kujawsko-pomorskiego.

- Jest coraz więcej zadań rządowych do realizacji i stąd potrzeba wzmocnienia m.in. wydziału infrastruktury, który wydaje wszystkie ważne decyzje dotyczące inwestycji w regionie - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręczając nominację swojemu drugiemu zastępcy.- W tej chwili budżet naszego województwa, czyli środki, które przechodzą przez Urząd Wojewódzki to cztery i pół miliarda złotych. Te najważniejsze rzeczy, którymi się zajmujemy to zarządzanie kryzysowe, czyli wspieranie służby zdrowia w ramach walki z pandemią, czy też walka z ASF, o której może się mało mówi, ale również jest dla nas bardzo trudna i dotkliwa. Poza tym zajmujemy się przygotowaniem do różnych kryzysowych sytuacji. I to są te zadania, którymi się przede wszystkim zajmie nowy pan wicewojewoda - dodaje wojewoda Bogdanowicz.Radosław Kempinski będzie też odpowiedzialny za inwestycje w samym Urzędzie Wojewódzkim i jego delegaturach.Drugi wicewojewoda jest byłym nauczycielem matematyki fizyki i informatyki w zespole szkół w Sicienku. Był radnym powiatu bydgoskiego, a ostatnio zastępcą wójta gminy Sicienko. Odbierając nominacje Radosław Kempinski powiedział:- Chciałbym podziękować bardzo serdecznie panu wojewodzie za zaufanie. Obiecuję szczerze, że będę pracował na rzecz naszego województwa z samą starannością.Swoich drugich wojewodów ma już kilka regionów w kraju.