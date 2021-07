Oddaj krew i odbierz gadżety! Oprócz satysfakcji będzie pamiątka

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa organizowana jest w Bydgoszczy i ośmiu innych miastach w Polsce.

Osoby, które jeszcze we wtorek do 15.00 i jutro od 7.00 do 15.00 zdecydują się oddać krew otrzymają dodatkowe upominki - nie licząc słodyczy i dwóch dni wolnego od pracy - mówi Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.– To jest kolejna edycja akcji, którą prowadzimy razem z fundacją PKO BP. Bak wspiera nas nie tylko pod kątem promocyjnym, medialnym, ale także przygotowuje małe upominki dla dawców, którzy w tych dniach w naszym centrum i w 9 innych miastach w Polsce, oddadzą krew. Otrzymać można maseczkę z logo banku oraz torbę-nerkę, w kolorach krwiodawczych – powiedział Krzysztof Laks.Niezależnie od akcji bankowej krew można oddawać codziennie - od poniedziałku do piątku. Potrzebna jest każda grupa tego cennego leku.