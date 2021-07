Remontują drogę koło Lipna. Skorzystają kierowcy i rowerzyści [zdjęcia]

Między Lipnem a Jasieniem na 17 km powstaje nowa droga na trasie wojewódzkiej nr 559. Zrealizowano już ponad połowę prac, które finalnie pozwolą na bezpieczne połączenie Lipna z granicą województwa, i dalej z Płockiem. Wzdłuż nowej drogi, na 7-kilometrowym, odcinku budowana jest ścieżka rowerowa.

Droga wojewódzka nr 559 łączy Lipno z Płockiem. Na odcinku prowadzącym do granicy naszego województwa komunikuje m.in. gminy Lipno i Tłuchowo w powiecie lipnowskim z drogą krajową nr 10, a po zakończeniu modernizacji umożliwi wygodne i bezpieczne połączenie także z Toruniem.Obecnie jezdnia między Lipnem a Jasieniem jest poszerzana do 7 metrów i wzmacniania. Przy drodze powstają utwardzone pobocza i zatoki autobusowe, a znajdujące się na tym odcinku przejścia dla pieszych uzyskują oświetlenie. Zadbano też o poprawę geometrii ważnych skrzyżowań. Na całej trasie pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. Dzięki współpracy samorządu województwa z miastem i gminą Lipno, powstaje chodnik i ścieżka rowerowa o długości 7 km, prowadząca z Lipna do pobliskiej miejscowości Wierzbick.Prace na drodze wojewódzkiej nr 559 przebiegają zgodnie z harmonogramem, ich zaawansowanie wynosi około 55%. Wykonano cały zakres związany z wymianami gruntu na torfowiskach, budową przepustów, kanalizacji deszczowej i rowów odwodnieniowych, usunięto wszystkie kolizje z sieciami teletechnicznymi. Wyburzone zostały pozostałości po wiadukcie kolejki wąskotorowej. Cała trasa zyskała podbudowę z kruszywa i stabilizację. Na kolejnych odcinkach układana jest nawierzchnia bitumiczna. Kontynuowane są prace przy ścieżce rowerowej, chodnikach, zatokach autobusowych i zjazdach do posesji.Zakończenie całej inwestycji planowane jest w połowie przyszłego roku. Łączny koszt to 74 miliony złotych. Modernizacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa.W 2019 roku zakończył się pierwszy etap inwestycji polegający na przebudowie 5-kilometrowego odcinka od Jasienia do granicy województwa. W ramach tej inwestycji powstały m.in. drogi rowerowe, rondo w Kamieniu Kotowym oraz miejsce do kontroli pojazdów. W ubiegłym roku odnowiona została ulica Tadeusza Kościuszki w Lipnie, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 559.Modernizowana droga nr 559 jest jedną z blisko 90 tras, które podlegają samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1700 kilometrów, z czego w powiecie lipnowskim znajduje się około 100 kilometrów.