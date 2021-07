Woda najlepsza ochłoda! Katamaran na Zalewie Włocławskim robi furorę

W upalny dzień ochłody szukamy nad wodą. Szukała jej dziś (14.07.) także nasza reporterka - Agnieszka Marszał, która trafiła nad Zalew Włocławski. A tam przez całe wakacje rejsy katamaranem solarnym - codziennie i dla każdego, oczywiście przy dobrej pogodzie.

- Na rejsy zapraszamy przez całe wakacje od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 - 18.15 - to ostatni rejs, natomiast w sobotę i w niedzielę ostatni raz pływamy od 19.15 do 20.00 - zaprasza kapitan Włodek Pietrzakowsk i dodaje, że trasa jest bardzo malownicza.- Płyniemy od przystani na lewym brzegu Wisły, do mariny w Zarzeczewie, a wracamy wzdłuż jazu. Rejs trwa 45 minut. Ktoś, kto raz z nami pływał, wraca regularnie nawet kilka razy w miesiącu. Ci, którzy znajdą się na środku zalewu reagują różnie, są różne wrażenia, w zależności od pogody. Jak jest większy wiatr, to emocje się większe.Na zalew wypłynęli także uczestnicy półkolonii organizowanych przez fundację Caietanus, chodzi o projekt pn. „Ekstremalnie ciekawe wakacje", w ramach którego wraz z Nadleśnictwem Włocławek, realizowane są półkolonie dla trzech grup dzieci.Dzięki finansowaniu z Fundacji „ANWIL", od 12 do 30 lipca grupa ponad 50 dzieci podzielona na trzy turnusy, będzie uczestniczyć w zajęciach tematycznych, np. w stadninie koni, w szkółce leśnej, w przystani rzecznej, w Osadzie Popowo i na koniec w dniu z kulturą w Hotelu Riversaid, zakończony wyjściem do kina. Relacje z wakacyjnych przygód dzieci z każdego dnia, zamieszczane są na profilu Facebook Fundacji Caietanus.