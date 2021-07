Szczepienia w Toruniu: znika punkt w centrum targowym. Gdzie go przenoszą?

Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany w Centrum Targowym Park w Toruniu zostanie przeniesiony do Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.

Zmiana obowiązuje od 17 lipca. Pacjenci, którzy chcą skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19, będą mogli zgłosić się do Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 17, gdzie zostaną uruchomione stanowiska szczepień czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.Dodatkowo Miejska Przychodnia Specjalistyczna będzie organizowała mobilne punkty szczepień oraz szczepienia weekendowe na swoim terenie. Dokładne informacje dotyczące terminu i lokalizacji będą zamieszczone na stronie przychodni oraz Urzędu Miasta Torunia.