Naziemne przejście, nowe schody i windy. Rondo Jagiellonów do remontu

Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji, której głównym celem będzie przystosowanie przejścia pod Rondem Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest też przebudowa ulic w sąsiedztwie skrzyżowania.

- Głównym celem projektantów ma być przygotowanie minimum trzech wariantów, które będą podstawą do dalszych decyzji w sprawie do przebudowy czy też rozbudowy tego skrzyżowania. - Obiekt wybudowany blisko 50 lat temu nie spełnia już wielu współczesnych standardów – tłumaczą drogowcy.Projektanci mają zaproponować i sprawdzić rozwiązania, w ramach których wyznaczone zostanie: naziemne przejście dla pieszych, przebudowane zostaną schody do przejścia podziemnego i dobudowane zostaną windy. Trzeci wariant ma być autorską propozycją projektantów. Plany projektowe dotyczyć mogą też przebudowy istniejących jezdni ulic Jagiellońskiej, Bernardyńskiej i 3 Maja. Przygotowanie koncepcji ma zająć około 1,5 roku. W przetargu premiowany będzie jednak czas wykonania zadania.Rondo Jagiellonów w obecnym kształcie z przejściami podziemnymi powstało blisko 50 lat temu. W pierwszych założeniach miało ono też pełnić funkcję schronu dla mieszkańców. To obecnie jeden z największych węzłów komunikacyjnych w mieście – przez rondo przejeżdżają bowiem niemal wszystkie bydgoskie linie tramwajowe oraz kilka linii autobusowych. Największym problemem na rodzie jest przede wszystkim brak dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz osób z wózkami dziecięcymi.