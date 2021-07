Namioty, zbiórki, ogniska, pływanie - tak harcerze wypoczywają w Pólku [zdjęcia]

Uczą się same o siebie zadbać, pomagać innym i prosić o pomoc - ponad setka dzieci z naszego regionu i nie tylko wypoczywa na obozie harcerskim Pólko nad Zalewem Koronowskim. Dzieci i młodzież śpią w namiotach ustawionych w lesie.

A jak się odpoczywa na obozie harcerskim? Można sobie na przykład popływać.- Już pływaliśmy. Jest jeden opiekun do 15 - osobowej grupy, mamy swojego ratownika. Pływamy, bawimy się - mówi przyboczna Martyna Listkowska.- Woda jest ciepła - sprawdziła już to Patrycja, która jest chyba jedyną z zuchów, który jeszcze nie zadzwoniła do mamy. A obóz trwa już sześć dni.- Ja zawsze jak jestem na obozie to zapominam totalnie o rodzicach, bo są druhny, są bardzo fajne zabawy, zajęcia, są przyjaciele.- Wysyłamy zdjęcia dzieci rodzicom, mamy mogą sprawdzić, co ich dzieci akurat robią, że są całe i zdrowe - zapewnia Martyna Listkowska.