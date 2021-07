Burze i silny deszcz w nocy z czwartku na piątek. Ostrzeżenie dla regionu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed silnym deszczem i burzami, które mają wystąpić w nocy z czwartku na piątek (8-9 lipca).

Ostrzeżenie dotyczy większości powiatów w Kujawsko-Pomorskiem: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Torunia, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, Włocławka, włocławskiego i żnińskiego.- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 100 km/h. Lokalnie grad – zapowiadają meteorolodzy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 proc.Silne opady deszczu i burze mają wystąpić od godz. 22.00 w czwartek do godz. 9.00 w piątek.