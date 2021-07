Tragedia w Jakubowie niedaleko Łasina. W bagnie utonęła 82 - letnia kobieta

Do nieszczęśliwego wypadku doszło nad bagnem w pobliżu Łasina w powiecie grudziądzkim. Wczoraj (06.07.) wieczorem wyłowiono z wody ciało starszej kobiety.

Do tej tragedii doszło na rozlewisku bagiennym w Jakubowie koło Łasina. We wtorek po godz. 22:00 służby ratownicze zostały powiadomione o zniknięciu 82 - latki. Po krótkich poszukiwaniach ciało kobiety znaleziono w wodzie. Miejsce tragedii jest bardzo niebezpieczne. Woda jest poniżej wysokiej skarpy. Jest tam ślisko. Prawdopodobnie 82 - latka spadła z wysokości do wody. Oficjalne przyczyny śmierci będą znane po zakończeniu policyjnego dochodzenia.