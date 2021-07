Wyniki matur: zdało 70 proc. uczniów, Kujawsko-Pomorskie na szarym końcu

Znamy wyniki tegorocznych matur. Kujawsko-pomorskie obok zachodnio-pomorskiego wypadło najgorzej w kraju. Egzamin dojrzałości w naszym regionie zdało 70 proc. uczniów. Średnia w kraju wynosi 74,5 proc.

W naszym regionie do matury przystąpiło ponad 14 tys. tegorocznych absolwentów. Egzamin zdało 70,1 proc. z nich. To - obok województwa zachodnio-pomorskiego – dwa najgorsze wyniki w kraju. Najlepiej w trakcie matury poradzili sobie uczniowie z województwa podlaskiego - maturę zdało tu 81 proc. abiturientów.Prawo do poprawki w sierpniu ma 19,7 proc. uczniów z Kujawsko-Pomorskiego. 10,2 proc. egzaminu dojrzałości nie zdało. Jak uczniowie z kujawsko-pomorskiego poradzili sobie z konkretnymi przedmiotami? Język polski zdało 89 proc. maturzystów, matematykę 76 proc., a angielski 93 proc. W regionie lepiej poradzili sobie licealiści - maturę zdało 76 proc. uczniów (w kraju - 81 proc.). Jeśli chodzi o uczniów techników egzamin dojrzałości zdało w regionie 62,5 proc. uczniów (w kraju 64 proc.). Mimo, że uczniowie szkół technicznych z Kujaw i Pomorza wypadli gorzej niż ich koledzy z liceów, to na tle kraju uplasowali się na wyższej pozycji. Podczas gdy rezultaty naszych licealistów stawiają ich na przedostatnim miejscu w kraju, to uczniowie technikum z regionu, razem z maturzystami z lubuskiego, zajęli 7. lokatę w kraju.Tegoroczna matura odbywała się między 4 a 20 maja. Ogłoszone w poniedziałek przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki dotyczą maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu właśnie w tym terminie, nie obejmuje wyników absolwentów, którzy przystąpili do matury w terminie dodatkowym - w czerwcu. Pełne dane będą udostępnione 10 września.W tym roku, tak jak w poprzednich latach, maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie było natomiast obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy wyniku z egzaminu ustnego potrzebują przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Maturzyści nie musieli też przystępować do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru - nie ma progu zaliczeniowego.