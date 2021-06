Cytaty z dobrego, polskiego filmu na sesji bydgoskiej Rady Miasta. O co poszło?

Bydgoscy radni udzielili wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Bruskiemu. Większość radnych (19 radnych) głosowała „za”, „przeciw” byli radni PiS.

Jarosław Wenderlich z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, po zapoznaniu się z raportem o stanie miasta za ubiegły rok, mówił, że zabrakło w nim informacji o inwestycjach, które były planowane, a nie doczekały się realizacji. Przypomniał też o śmieciach zalegających na ulicach Bydgoszczy, kiedy z umowy nie wywiązywała się firma Komunalnik. Radny przypomniał też o sporze o lampy.– Można by parafrazować „ciemność, widzę ciemność”. Tak, to nie są słowa Jerzego Stuhra, Maksa z „Seksmisji”, takie były głosy wielu mieszkańców miasta, którzy niestety w ciemnościach musieli wracać do domów. Została powołana komisja doraźna, wyszliśmy ze swego rodzaju propozycjami. Komisja swoją misję w jakimś zakresie wypełniła, ale ten problem występował. Kolejne zagadnienie? Zalane ulice – mówił Jarosław Wenderlich.To „polityczka” a nie polityka - skomentował słowa radnego Wenderlicha prezydent miasta - Rafał Bruski– Taki poziom to jest „polityczka”, a nie polityka, poziom argumentacji, który się pojawił. Najpierw było wyliczanie co to proponowaliśmy, standardowe państwa działanie, gdzie propozycje sypiecie z rękawa, to jest bardzo łatwe, ale jest pytanie skąd wziąć na to pieniądze? I tu wtedy w 99,9% nie potraficie odpowiedzieć. Pan zacytował świetny film, świetnego aktora, „ciemność widzę”. Ja zacytuję dla odmiany świetnego samorządowca, który tu niedawno występował: „tylko niewidomy nie widzi jak się zmienia miasto i co się w mieście dzieje” – ripostował Rafał Bruski.W zaprezentowanym raporcie o stanie miasta za ubiegły rok przedstawione zostały m.in, inwestycje, które mimo pandemii zostały zrealizowane w 2020 roku w Bydgoszczy. Na liście znalazło się, np. oddanie do użytku trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej czy też zakończenie przebudowy ul. Grunwaldzkiej.Cały raport dostępny jest na stronie internetowej bip.um.bydgoszcz.pl