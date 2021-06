Nowy dowódca JFTC w Bydgoszczy. Jakie czekają go zadania? [zdjęcia]

Generał dywizji Piotr Malinowski został nowym dowódcą Centrum

Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre, JFTC) w Bydgoszczy.

Zastąpił na stanowisku generała dywizji Adama Joksa, który dowodził Centrum od lipca 2019 roku. Ceremonia przekazania obowiązków, w obecności żołnierzy i pracowników NATO-wskiego Centrum reprezentujących kilkanaście państw Sojuszu, odbyła się w środę, 30 czerwca. Ze względu na wciąż realne zagrożenie epidemiczne uroczystość miała charakter zamknięty.W marcu tego roku, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że generał Joks zostanie wyznaczony na zastępcę dowódcy V Korpusu US Army. Generał Malinowski przejął obowiązki dowódcy JFTC, aby kontynuować i dokończyć polską zmianę dowodzenia nad NATO-wskim Centrum.W ciągu ostatnich dwóch lat, pod dowództwem generała Joksa, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO stanęło w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z prowadzeniem szkoleń w sytuacji pandemii. Centrum prowadziło szkolenia dla misji NATO w Iraku i Afganistanie, przygotowujące ich przyszłych członków do wypełniania zadań w ramach tych sojuszniczych przedsięwzięć.Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu kadry JFTC w serię ćwiczeń Trident Jupiter 19 i Loyal Leda 20, JFTC potwierdziło swoją pozycję kluczowego ośrodka ćwiczeń NATO. Centrum wzmocniło również swoją rolę w obszarze wspierania rozwoju interoperacyjności – w ramach ćwiczenia CWIX. Ponadto, wypracowując i podpisując - w grudniu ubiegłego roku - umowę o partnerstwie z gruzińsko-natowskim Centrum Szkoleń i Oceny (Ewaluacji) (NATO-Georgia Joint Training and Evaluation Centre), JFTC przeniosło swoją współpracę z partnerami z Gruzji na wyższy poziom.Po objęciu dowodzenia nad JFTC, generał dywizji Piotr Malinowski zwrócił się do podległych żołnierzy i pracowników, jak również podziękował poprzednikowi za podjęte wysiłki na rzecz rozwoju JFTC.– Nie mam najmniejszych wątpliwości, że JFTC to właściwi ludzie, właściwe cele we właściwym miejscu – powiedział nowy dowódca. – Nie osiągniemy, jednak, wielkich efektów w pojedynkę. Dlatego musimy działać razem, jako jeden zgrany zespół. Razem, wykorzystamy nasze zalety i zdolności, i sprawimy, że efekty naszej pracy zyskają najwyższe uznanie Sojuszu. Cieszę się, że mogę być częścią tego zespołu.Przed przyjęciem obowiązków dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO gen. dyw. Piotr Malinowski pełnił funkcję szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego bogate doświadczenie obejmuje również służbę w jednostkach zagranicznych. Służył między innymi w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku, Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód oraz w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk, USA.