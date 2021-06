Sesja bydgoskiej Rady Miasta i gorące tematy: absolutorium, spalarnia, MZK i medale

Po ponad rocznej przerwie bydgoscy radni już nie zdalnie, a stacjonarnie rozpoczęli obrady sesji Rady Miasta. Na początku prezydent Rafał Bruski odznaczył cztery osoby medalami za zasługi dla miasta. Radni zajmują się także spalarnią odpadów niebezpiecznych i sytuacją pracowników MZK oraz prezydenckim absolutorium.

Miasto odznaczyło: Romana Dembka, wieceprezesa ADM, Magdalenę Wawrzyniak z Rady Osiedla Kapuściska, Jarosława Cholewczyńskiego z Rady Osiedla Wilczak - Jary i Roberta Ciszewskiego z Rady Osiedla Okole.- To jest zawsze uroczysty moment, najwyższe odznaczenia, jakie prezydent może wręczyć osobom, które wpływają na zmiany w mieście. Tak na szybko liczyłem, spojrzałem na ławę prezydenta i zastępców, i chyba gdybyśmy razem nasze lata pracy dla samorządów podliczyli, to byśmy mieli mniejszy staż, niż pan prezes ma samodzielnie. To też pokazuje, jak bardzo zżyty jest z samorządem, bo tworzył ten samorząd - mówi prezydent Rafał Bruski. Dodał, że bardzo ważna jest także dla miasta współpraca z przedstawicielami rad osiedli, także docenionych podczas obecnej sesji.Wśród tematów sesyjnych jest raport o stanie finansowym miasta i udzielenie absolutorium prezydentowi Rafałowi Bruskiemu, budowa spalarni odpadów niebezpiecznych w Bydgoszczy i sytuacja w MZK, a chodzi o spór pracowników z zarządem.Podczas sesji głos w sprawie raportu zabrała Alina Rybka, prezes Bydgoskiego Alarmu Smogowego, która zgłosiła zarzuty dotyczące zieleni w mieście, jakości powietrza, a także przeprowadzenia konsultacji w sprawie budowy spalarni niebezpiecznych odpadów:- Chcę złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji ma być rozstrzygnięcie wpływu planowanej spalarni odpadów niebezpiecznych na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców, w tym zebranie opinii ekspertów, rozstrzygnięcie zasadności, celowości powstania kolejnej spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Bydgoszczy, z uwzględnieniem faktu, że na terenie miasta działają obecnie już dwie spalarnie odpadów niebezpiecznych z łączną wydajnością ponad 12 tys. ton rocznie - mówiła Alina Rybka.Co do prezydenckiego absolutorium, radny Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wenderlich zapowiedział, że jego klub nie poprze absolutorium dla prezydenta:- Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości ani nie poprze wniosku o udzielenie absolutorium, ani nie poprze wniosku o wotum zaufania, i także nie poprzemy pozostałych głosowań związanych z kwestiami finansowymi, a także z raportem o stanie gminy. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie będzie głosował przeciw - mówił Jarosław Wenderlich.Prezydent Maria Wasiak zaprezentowała radnym raport o stanie miasta Bydgoszczy za ubiegły rok. Jak zauważyła Wasiak podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój miasta jest jego sytuacja finansowa. Pomimo znacznego zmniejszenia dochodów miasta w ubiegłym roku, wynikającego ze znaczącego spadku dochodów własnych oraz wpływów z PIT, bieżąca sytuacja finansowa miasta jest nadal dobra. Maria Wasiak przedstawiła listę najważniejszych inwestycji, które mimo pandemii udało się zrealizować:- Zakończenie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej, realizowana rozbudowa ulicy Kujawskiej, jest wiązka przedsięwzięć związanych z wieloletnim programem przebudowy ulic gruntowych, program inicjatyw lokalnych 25/75, budżet obywatelski.Natomiast na początku spotkania prezydent Rafał Bruski odznaczył medalami za zasługi dla miasta 4 osoby: Romana Dembka, wieceprezesa ADM, Magdalenę Wawrzyniak z Rady Osiedla Kapuściska, Jarosława Cholewczyńskiego z Rady Osiedla Wilczak - Jary i Roberta Ciszewskiego z Rady Osiedla Okole.