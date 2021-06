Kownacki: WZL w Bydgoszczy nie muszą mieć obaw dot. tureckich dronów

Poseł Bartosz Kownacki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, zapewniał, że nie ma żadnych powodów do obaw jeśli chodzi o interes bydgoskich Wojskowych Zakładów Lotniczych, w związku z zakupem tureckich dronów dla polskiej armii. Fot. Archiwum

– To są zupełnie różne drony od tych, które mogą produkować polskie zakłady, zupełnie inna praca, więc tu nie ma żadnej konkurencyjności, jest uzupełnianie kompetencji polskiej armii. Natomiast jeśli te tureckie drony wejdą na wyposażenie to nic nie stoi na przeszkodzie, kiedy polskie zakłady za lat 10 te kompetencje w budowie mniejszej klasy zdobędą, to żeby w przyszłości, także dzięki doświadczeniu, które zdobędziemy kupując ten turecki sprzęt, żeby móc budować większy sprzęt – powiedział Bartosz Kownacki.