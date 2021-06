Złodzieje samochodów zatrzymani na gorącym uczynku. Kradli m.in. w Bydgoszczy i Toruniu [zdjęcia, wideo]

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali dwóch mężczyzn do sprawy kradzieży samochodów. 68 i 42-latek wpadli na gorącym uczynku podczas kradzieży auta w województwie wielkopolskim. Mężczyźni próbowali ukraść pojazd warty blisko 70 tysięcy złotych. Usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i usiłowania kradzieży z włamaniem do auta. Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej rozpracowali grupę przestępczą, która kradła auta na terenie Polski. Kryminalni nad sprawą, nadzorowaną przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy, pracowali już od dłuższego czasu. Skrupulatnie zbierali i analizowali informacje na temat zdarzeń oraz osób mogących mieć związek z kradzieżami pojazdów.Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że za kradzieżami aut stoją najprawdopodobniej dwaj mieszkańcy z Inowrocławia. Podejrzewani wyspecjalizowali się głównie w kradzieżach jednej z marek samochodowych. Kradli na terenie Bydgoszczy, Torunia oraz Włocławka, ale nie tylko. Pojazdy ginęły też między innymi w Poznaniu, Gdańsku czy Łodzi. Policjanci zaczęli tropić podejrzewanych.Trop doprowadził ich do sąsiedniego województwa. Dokładnie w miejscowości Wągrowiec, przystąpili do realizacji i przed południem zatrzymali typowanych mężczyzn. 68 i 42-latek wpadli na gorącym uczynku. Kryminalni zatrzymali ich kilka sekund po tym, jak włamali się do zaparkowanego pojazdu marki Mazda i próbowali nim odjechać. Jeden ze sprawców na widok funkcjonariuszy próbował uciekać pieszo. Niemniej jednak, szybko wpadł w ręce kryminalnych.Jak się okazało, każdy z nich w kradzieży odgrywał swoją rolę. Młodszy włamywał się i uruchamiał auto, a starszy był tzw. wozakiem, czyli osobą prowadzącą skradziony pojazd. Kryminalni znaleźli przy nich przedmioty służące do wyłamania wkładki zamka oraz urządzenia elektroniczne. Po oględzinach, pojazd został przekazany właścicielowi. Natomiast zatrzymani zostali przewiezieni do Bydgoszczy.Tego samego dnia mężczyźni stanęli przed prokuratorem, który na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił podejrzanym zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami pojazdów i ich zbywaniu. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder ten trwał co najmniej od lipca 2020 roku. Dodatkowo obaj usłyszeli zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do samochodu. Następnie oskarżyciel po ich przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował 68 i 42-latka na trzy miesiące. Mężczyźni byli już wcześniej notowani do przestępstw samochodowych.Policjanci zapowiadają, że lista zarzutów może się zwiększyć.