Bez rejestracji i bez kolejki. Szczepienia w galerii Wzorcownia we Włocławku

We włocławskim centrum handlowym Wzorcownia można się zaszczepić jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. Punkt szczepień znajduje się na drugim piętrze.

Szczepienia rozpoczęły się w piątek, punkt czynny będzie także w kolejnych dniach - od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00.- Przyjdź z dowodem osobistym, wypełnij dostępny na miejscu kwestionariusz i odbądź krótką rozmowę z lekarzem. Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, pozostaje nadstawić ramię do szczepienia! Dla bezpieczeństwa pozostań 15 minut po szczepieniu w punkcie pod opieką personelu medycznego – zachęcają w centrum handlowym.Podczas wizyty w punkcie i centrum handlowym obowiązuje dystans, dezynfekcja i maseczki.