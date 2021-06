Grand PiK 2021. Coraz bliżej finału i wielkiej gali [wideo]

„Duszy coraz mniej” to kolejny reportaż z Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK. To historia Pana Piotra, który opowiedział o krzywdzie doznanej w dzieciństwie od zaprzyjaźnionego z rodziną księdza.

Bardzo osobiste wręcz intymne i traumatyczne wspomnienia opowiadane są przez bohatera szeptem.– Szept potrafi być głośniejszy niż krzyk. Piotr sam zniżył głos. Wtedy kiedy on ten głos, w sposób naturalny zniżył, pomyślałam, że to ma znaczenie. Pan Piotr jest głosem wielu ludzi. Ja starałam się skupić w tej historii na krzywdzie i to jest rodzaj osobistej spowiedzi człowieka, któremu ukradziono duszę. Ta historia jest ze mną od siedmiu lat i nadal jest ze mną – powiedziała autorka reportażu Agnieszka Czyżewska-Jacquemet z Polskiego Radia Lublin - laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym Grand Press w kategorii reportaż radiowy.Piątek to ostatni ostatni dzień konkursowych przesłuchań oraz konkurs akademicki, skierowany do młodych adeptów sztuki reportażu. Wieczorem w bydgoskiej Operze Nova gala wręczenia nagród i koncert zespołu Raz Dwa Trzy. Transmisja gali od godziny 18.00 na naszej antenie.Konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PiK organizowany jest przez Polskie Radio PiK już po raz 13. Do Bydgoszczy przyjechali reportażyści z regionalnych rozgłośni Polskiego Radia z całej Polski. Do konkursu zakwalifikowało się 41 reportaży i słuchowisk.