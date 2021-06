Przez cały dzień słuchają reportaży. Drugi dzień Konkursu Grand PiK [wideo, galeria]

Wtorek to kolejny dzień organizowanego przez Polskie Radio PiK Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK 2021. Do Bydgoszczy zjechali autorzy reportaży reprezentujący rozgłośnie regionalne z całej Polski.





Na konkurs nadesłano 41 różnorodnych utworów. O swoim reportażu „Radio-Quadro, czyli...kwadrofonia i kury" opowiadał nam Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. - Pochodzę z legnickiego Zakaczawia – jednej z najbardziej zakazanych i zakapiorskich dzielnic na Dolnym Śląsku - wspominał. - Tam - kiedy nauczyłem się rozróżniać system mono od stereo - zdałem sobie sprawę, jak wielka barwa przestrzeni może być wydobyta za pomocą dwóch głośników. Moi koledzy mówili jednak: „To wszystko nic, tutaj niedaleko jest takie Radio Wrocław i tam jest nadawany system „quadro”. Słynne „helikoptery" z floydowskiej płyty „The Wall" nie fruwały między lewym a prawy głośnikiem. One krążyły nad naszymi głowami! - dodaje. - Po wielu latach stanęło na tym, że znalazłem się w tym Radiu Wrocław.Rozmawialiśmy także z Krzysztofem Zimochem z Polskiego Radia Łódź, autorem reportażu „(W)skazany”. - To niestety podobna historia do tej, która spotkała Tomasza Komendę, bohatera filmu „25 lat niewinności” - opowiada. - Takie skojarzenia miał zresztą też bohater mojego reportażu. Mieszkaniec Ksawerowa, Piotr Chałupka, został skazany przez Sąd Okręgowy w Łodzi za przemyt narkotyków w znacznych ilościach. Spośród wszystkich oskarżonych otrzymał najsurowszy wyrok. Mężczyzna jednak przekonuje, że jest niewinny i nie ma nic wspólnego ze sprawą, a śledczy mieli pomylić go z osobą o tym samym imieniu i nazwisku. Jedynym dowodem w sprawie, w której skazano mężczyznę, są zeznania tzw. „małego świadka koronnego"...Od wtorku radiowcy z całej Polski biorą udział w Warsztatach Sztuki Radiowej. Grand PiK zakończy się w piątek (25 czerwca) uroczystą galą w bydgoskiej Operze Nova, podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Zagra też zespół Raz Dwa Trzy. Transmisja od godz. 18.00 na naszej antenie.