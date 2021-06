Kujawsko-pomorskie chce większych pieniędzy z Unii Europejskiej. Powstało stanowisko

Reprezentanci samorządów terytorialnych wszystkich szczebli uczestniczący w odbywającym się we wtorek (22 czerwca) w Toruniu wojewódzkim Forum Samorządowym przyjęli stanowisko w sprawie ostatecznego podziału środków na programy regionalne nowej perspektywy – z wezwaniem, by rząd podzielił te pieniądze tak, by rzeczywiście służyły wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych.

Adresatem drugiego stanowiska jest Komisja Europejska, do której skierowany został apel o wsparcie województw w sporze o sprawiedliwy podział, zgodny z zasadami unijnej polityki spójności.O tym, jakimi sumami zamkną się ostatecznie budżety programów regionalnych 2021-2027, dowiemy się w środę (23 czerwca), kiedy rząd ogłosi decyzję w tej sprawie. Podstawowe kwoty alokacji, liczone według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia, są znane od dawna – dla województwa kujawsko-pomorskiego jest to 1 476 milionów euro. Niewiadomą pozostaje natomiast sposób rozdysponowania 25-procentowej tak zwanej puli rezerwowej - chodzi o 25 proc. wszystkich środków, które rząd przeznacza na programy regionalne. Uważamy, że podziałem tym powinien rządzić taki sam algorytm, w myśl którego słabsze regiony, do których wciąż się zaliczamy, otrzymają więcej. Obawiamy się jednak, że tak się nie stanie. Strona rządowa sondowała podczas negocjacji inne, mniej korzystne dla nas rozwiązana, w tym „metodę 90 procent” oznaczającą, że wszystkie regiony otrzymają dziewięć dziesiątych kwot, którymi dysponowały na lata 2014-2020.Stanowisko negocjacyjne naszego województwa sprowadza się w wymiarze finansowym do starań, by alokacja na nasz program regionalny 2021-2027 była zbliżona do tej z obecnego programu – walczymy o co najmniej 2 miliardy euro. Stanowisko to poparli w apelu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego uczestnicy majowego posiedzenia Forum Samorządowego, a także kujawsko-pomorscy parlamentarzyści.Funkcjonujące od 2016 roku Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.