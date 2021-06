Nie udało się uratować mężczyzny, który wpadł do stawu w Żołędowie./Fot. Bydgoszcz 998

W poniedziałek (21.06.) około 15, w Żołędowie doszło do tragicznego zdarzenia. Według zgłoszenia, do stawu wpadł mężczyzna. Do akcji pojechali strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego JRG 1 Bydgoszcz, JRG 3 Bydgoszcz oraz OSP Dobrcz.