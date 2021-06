Szlabany były w górze? Groźny wypadek na przejeździe w gminie Jeżewo [zdjęcia, wideo]

Niebezpieczny wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Jeżewa w powiecie świeckim. Pociąg osobowy uderzył w samochód osobowy. Ciężko ranny jest kierowca auta. Jak powiedział naszemu reporterowi świadek zdarzenia przejazd był otwarty.

– On był za mną trzy metry i walnął w niego. Przejazd był otwarty? Oczywiście. Ja przejechałem normalnie i po wypadku zgłosiłem na 112 – powiedział świadek zdarzenia.– Na przejeździe kolejowym w miejscowości Czersk Świecki na przejeździe w Dąbrowach do doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim. Na tę chwilę jedna osoba z samochodu jest poszkodowana, opatrywana przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu jest już śmigłowiec LPR i zaraz będzie decyzja czy oni zabiorą tę osobę poszkodowaną czy ZRM zawiezie ją do szpitala – powiedział kpt. Adam Gwizdała.Ruch pociagów na trasie Bydgoszcz Gdańsk został wstrzymany utrudnienia mogą potrwac kilka godzin. Przyczynę wypadku zbadają policjanci