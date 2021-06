Szybkie interwencje i lepsza komunikacja - po to powstała włocławska aplikacja

Włocławek ma miejską aplikację. Nazywa się Transparentne JST i informuje o awariach czy remontach. Jest też możliwość zgłoszenia usterek. Mieszkańcy mogą pobrać apkę bezpłatnie.

- Jest to przede wszystkim aplikacja miejska, która ma poprawiać komfort życia mieszkańców, i poprawiać stan naszego miasta. Aplikacja to trzy moduły: można sprawdzić co się dzieje w mieście, czy w urzędzie. Najważniejsze jest to, że jest możliwość zgłaszania do nas interwencji, np. o dzikim wysypisku, o awarii świateł - mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.Operatorem aplikacji jest Straż Miejska. Zgłoszenia są nanoszone na mapę i każdy użytkownik może je przeglądać. Jak zaznacza prezydent, aplikacja kosztuje miasto symboliczną złotówkę, bo to na razie wersja testowa.Aplikację Transparentne JST można ściągnąć bezpłatnie z GooglePlay i AppStore. Przy pierwszym uruchomieniu należy wybrać z listy miast Włocławek.