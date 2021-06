Znalazł pieniądze na chodniku, kupił za nie alkohol i papierosy. Teraz grozi mu więzienie

Zaczęło się od zabrania pieniędzy, znalezionych na chodniku. Skończyło na zatrzymaniu przez policjantów i zarzutach dotyczących przywłaszczenia cudzej rzeczy.

Do zdarzenia doszło w Piotrkowie Kujawskim (powiat radziejowski) przy ulicy Poznańskiej. Mieszkaniec miasta zgubił na chodniku 750 złotych, które wcześniej pobrał w banku. Gdy zorientował się w sytuacji, pieniędzy już nie było.- Sprawą zajęli się miejscowi policjanci. Ustalali świadków, przeglądali monitoring. Te czynności doprowadziły ich do 65-letniego mieszkańca powiatu radziejowskiego, który miał związek z tą sprawą – relacjonuje asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP w Radziejowie.Mężczyzna przyznał się, że znalazł pieniądze i je zabrał. Policjanci odzyskali większość zagubionej sumy, za resztę podejrzany kupił alkohol i papierosy. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia cudzej rzeczy. Czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.