Wszystkie pasy dostępne. Wiadukty Warszawskie z ośmioma podporami

Po ponad półrocznej przerwie we wtorek (15 czerwca) przywracane są wszystkie pasy ruchu Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. - Podpory pozwolą użytkować obiekt jeszcze 10 lat, przeprawę trzeba zbudować od nowa – zapowiadają drogowcy.

Pełny przejazd udostępniony będzie między godz. 18.00 a 20.00. Na wiaduktach we wtorek zmieni się też organizacja ruchu. Prędkość na obiektach zostanie ograniczona do 30 km/h, a pojazdy ciężarowe będą mogły poruszać się wyłącznie prawym pasem ruchu (od strony chodnika). Pas lewy na każdym z obiektów będzie przeznaczony dla pojazdów o wadze nie przekraczającej 3,5 t. i szerokości 2,2 m.- Pod wiaduktami ustawionych zostało osiem podpór, z których każda składa się z czterech żelbetowych słupów zakończonych głowicami z teflonowym łożyskowaniem ślizgowym. Pozwoliły one wzmocnić wiadukty oraz rozpocząć właściwe prace naprawcze pod obiektem, przy jednoczesnym utrzymaniu na nim ruchu. Prace udało się zakończyć ponad 2 tygodnie przed terminem – informuje Zarząd Dróg Miejskich.Jak dodaje, wykonane podpory pozwolą użytkować obiekt jeszcze tylko przez około 10 lat.ZDMiKP przygotował już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych Wiaduktów Warszawskich. - Zakładamy, że w okresie 2026 -2029 roku rozpoczną się rzeczywiste prace związane realizacją w tym obszarze miasta nowej i w pełni nowoczesnej przeprawy, odpowiedniej do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu. Szacowany obecnie wstępnie koszt budowy nowej przeprawy to ok. 200 mln – informują drogowcy.