Obwodnica sposobem na intensywny ruch w Lipnie. Kiedy zostanie zbudowana?

W 2029 roku ma być gotowa obwodnica Lipna. W poniedziałek podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. To inwestycja ważna dla mieszkańców miasta. Przez centrum Lipna każdej doby przejeżdża 14 tysięcy samochodów.

– Tu w Lipnie jest bardzo intensywny ruch, zwłaszcza ze strony Włocławka w kierunku Warszawy. Jeśli my ten ruch wyprowadzimy, w Lipnie ruch zmniejszy się drastycznie – powiedział Sebastian Borowiak - dyrektor oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.– Na pytanie co jest najbardziej potrzebną inwestycją w mieście to rzeczywiście wiele osób by wskazało obwodnicę. Były już próby budowy obwodnicy, ale nie zostało to zrealizowane – mówił burmistrz Lipna Paweł Banasik.Na razie wiadomo, że obwodnica Lipna będzie zlokalizowana od strony Włocławka. Jej dokładny przebieg ma być znany za półtora roku i zostanie wypracowany po konsultacjach społecznych. Szacowany koszt inwestycji to 174 mln zł.