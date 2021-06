To zjawisko jest...jasne jak Słońce. Za nami częściowe zaćmienie tej gwiazdy!

Częściowe zaćmienie Słońca oglądali w czwartek (10.06.) mieszkańcy naszego województwa. Kulminacja zjawiska nastąpiła przed godz. 13. Przed Urzędem Marszałkowskim specjalistyczny sprzęt udostępnili nauczyciele i koordynatorzy Astrobazy w Unisławiu.

- Sądzimy, że większość mieszkańców, którzy teraz po ulicach Torunia chodzą, w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że mamy do czynienia z tym zjawiskiem, właśnie w tym momencie - mówi Marek Jabłoński, dyrektor Zespołu Szkół w Unisławiu i koordynator działającej tam astrobazy.- A tutaj można zerkając w okulary tych teleskopów przekonać się, że naprawdę ten księżyc gdzieś tam między nami a Słońcem w tej chwili jest.Kiedyś takie zjawiska były traktowane jako znaki od bogów, od Boga, rozmaicie były interpretowane.- Niewątpliwie tak było. Człowiek tłumaczył to tak, jak potrafił sobie wytłumaczyć. Rozwój nauk, zwłaszcza nauk eksperymentalnych, fizyki, astronomii już nie pozostawia żadnych złudzeń, że jest to coś, co da się wytłumaczyć przy pomocy narzędzi, którymi dysponujemy, praw fizyki i aparatu matematycznego.Więcej w materiale Michała Zaręby.Obserwacje były prowadzone w astrobazach na terenie całego województwa m.in. w Świeciu, Gniewkowie, Kruszwicy, Radziejowie i Dobrzyniu nad Wisłą.