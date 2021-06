Trenowały z mistrzyniami sportu. Ponad 300 dziewcząt ćwiczyło w Rypinie

Ponad trzysta dziewcząt wzięło w czwartek w Rypinie udział w inauguracji kolejnej edycji programu „Mistrzynie w Szkołach". Uczennicy ćwiczyły m.in. z organizatorką akcji Otylią Jędrzejczak, Beatą Mikołajczyk-Rosolską, Igą Baumgart-Witan, Luizą Złotkowską i Natalią Maliszewską.

- Cieszę się, że ruszamy z tym wyjątkowym projektem w kolejnym roku i znów zaczynamy w województwie kujawsko-pomorskim. Tęskniliśmy za tym projektem, ale myślę, że tęskniły też uczennice. Jestem dumna, że kolejny raz w porozumieniu z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ale też z województwem kujawsko-pomorskim możemy ten projekt realizować – powiedziała Jędrzejczak.Mistrzyni olimpijska z Aten zaprosiła do Rypina trzykrotną medalistkę igrzysk olimpijskich w kajakarstwie Mikołajczyk-Rosolską, dwukrotną medalistkę olimpijską w łyżwiarstwie szybkim Złotkowską, utytułowaną specjalistkę od short tracku Maliszewską oraz multimedalistkę ME i MŚ w sztafecie 4x400 m Baumgart-Witan.- Lubię takie spotkania. Do tego super współpracuje mi się z Otylią, bo jest wspaniałą kobietą. Dziewczyny uczestniczące w zajęciach pytają o wiele rzeczy. Interesuje je nie tylko sport. Są śmiałe i rozmawiają z nami także o sprawach prywatnych. To super, że można szybko zniwelować dystans sportowiec-uczeń, bo tu nie chodzi o promowanie nas, ale przekazanie fajnych wzorców młodemu pokoleniu - wskazała lekkoatletka.Zdaniem Mikołajczyk-Rosolskiej lekcje wychowania fizycznego nie muszą być nudne i wiele zależy od tego, w jaki sposób są zaplanowane. - W-f uwielbiałam. To był mój ulubiony przedmiot w szkole. Obok matematyki - dodała z uśmiechem.Idea projektu jest taka, aby aktywizować uczennice dwóch ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. W tej grupie wiekowej absencje dziewcząt na lekcjach wychowania fizycznego są bowiem najczęstsze. - Przed przyjazdem tutaj mówiłam trenerce, żeby się nie martwiła, bo na pewno zrobię dobry trening. Wiem, że to jest dobra inicjatywa. To świetne wydarzenie, z którego poprzednim razem wywiozłam wiele pozytywnej energii – podkreśliła Maliszewska.Po zajęciach pod okiem trenerki fitness dziewczyny ze szkół w całym regionie miały okazję porozmawiać z mistrzyniami. Poza pytaniami o sportową karierę pojawiały się też takie o codzienne życie zawodniczek. Jak zaznacza Otylia Jędrzejczak, takie pogadanki mają przede wszystkim budować w młodych dziewczynach poczucie własnej wartości i pokazywać im, jak ważna jest wiara w siebie.