Pielęgniarki odejdą od łóżek pacjentów? Trwa protest przeciwko warunkom pracy i płacy

Około czterdziestu szpitali w całej Polsce weźmie udział w strajku ostrzegawczym pielęgniarek i położnych protestujących przeciwko warunkom pracy i płacy.

W naszym regionie - najostrzejsza forma protestu - odejście od łóżek pacjentów - odbędzie się tylko w szpitalu w Radziejowie.Wszystkie koleżanki zadeklarowały przystąpienie do akcji – powiedziała Iwona Golon ze Związku Pielęgniarek w szpitalu w Radziejowie. Na oddziale internistycznym przebywa 26 pacjentów, w poniedziałek między 11.00 a 13.00 zostaną z nimi pielęgniarki oddziałowe, lekarze, terapeuci i opiekunowie. Protestujący chcą przejść przez miasto i wręczyć swoją petycję staroście.Chodzi o dodatki do pensji - tzw. „zębalowe”, które kończy się w czerwcu i pielęgniarki nie wiedzą co dalej. Twierdzą też, że nie dostały tyle dodatku covidowego, ile powinny. Protest dotyczy też zawieszenia na czas pandemii minimalnych norm zatrudnienia.Pielęgniarki podkreślają, że jest ich za mało, co wpływa na bezpieczeństwo pacjentówJak poinformowała nas Ewa Jędzura z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego PIelęgniarek i Położnych nie będzie planowanej wcześniej manifestacji w Bydgoszczy.17 maja w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu z pielęgniarkami i położnymi. Na zaproszenie ministra Niedzielskiego uczestniczyły w nim, oprócz OZZPiP, również przedstawicielki innych związków zawodowych pielęgniarek – OPZZ i Solidarności, co stało się powodem przerwania rozmów.Ministerstwo Zdrowia przekazało 19 maja, że szef resortu Adam Niedzielski zgłosił na posiedzeniu rządu autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi.20 maja do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Przewiduje on, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. 20 maja zajęły się nim na wspólnym posiedzeniu komisja zdrowia oraz finansów.