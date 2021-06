Akcja ratownicza na moście kolejowym w Toruniu

Wstrzymany ruch pociągów na moście kolejowym w Toruniu i duża akcja ratownicza toruńskich strażaków wspartych przez ratowników z Bydgoszczy.

Strażacy w sobotę sprowadzili na dół mężczyznę, który wszedł na górę mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego w Toruniu i usnął na elemencie łączącym stalowe przęsła łukowe – poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP mł. kpt. Przemysław Baniecki.



Na czas akcji ratowniczej wstrzymano ruch na linii kolejowej nr 353 Poznań-Olsztyn. Na miejsce skierowani zostali toruńscy strażacy i wezwano grupę ratownictwa wysokościowego PSP z Bydgoszczy.



Miejscowi strażacy, korzystając z technik alpinistycznych, weszli na górę mostu kolejowego przez Wisłę i dotarli do śpiącego mężczyzny. Cały czas uważali, aby nie wystraszyć mężczyzny i nie doprowadzić do tragedii.



Strażacy odpowiednio zabezpieczyli mężczyznę i zostali z nim do czasu przyjazdu grupy z Bydgoszczy. Przybyli na miejsce ratownicy, stosując uprzęż do ewakuacji osób z wysokości, bezpiecznie sprowadzili mężczyznę na dół.



Akacja trwała trzy godziny. Ratownicy PSP przekazali mężczyznę policji, która zajmie się wyjaśnieniem sprawy.