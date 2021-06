Koledzy z klasy pobili 10-latka w Inowrocławiu. Chłopiec trafił do szpitala

Do incydentu doszło w Dzień Dziecka, poza murami szkoły. 10-letni chłopiec z obtarciami, pobity przez kolegów z klasy, znalazł się w szpitalu.

Incydent na portalu społecznościowym opisała mama poszkodowanego chłopca. Zwróciła też uwagę, że nie pierwszy raz jej syn pada ofiarą przemocy. - Zaraz po zdarzeniu poszkodowanemu uczniowi wsparcia udzielił szkolny psycholog - przekazała Polskiemu Radiu PiK Iwona Szaro, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu. - Problem wyniknął poza szkołą. Bardzo trudno określić źródło, wyjaśniamy to - mówiła. - Wdrożyliśmy intensywną pracę z tą klasą, o sprawie wie psycholog i pedagog szkolny. Odbyłam znowu spotkania z rodzicami, którzy mają świadomość konsekwencji i wagi problemu. Współpracuje z nimi też psycholog szkolny. Nie byłam świadkiem wydarzeń, ale wiem o kilku chłopcach – dodaje dyrektor.W klasie już w kwietniu wprowadzono specjalny program, ponieważ zgłaszano też inne sygnały wymagające interwencji. - Program jest zatytułowany „Spójrz inaczej na agresję”. Odbyło się kilka spotkań, wczoraj było kolejne i mimo to doszło do kolejnej trudnej sytuacji – wspomina dyrektor szkoły.Policja sprawę przekazała do sądu rodzinnego i nieletnich.