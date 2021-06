Szpital im. Jurasza przywraca - choć z ograniczeniami - odwiedziny chorych

Od 1 czerwca rodziny i bliscy mogą odwiedzać pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Ważne, żeby przestrzegać zasad podanych w szpitalnym zarządzeniu.

1. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w godzinach 14.00 – 17.00.2. Zaleca się ograniczenie liczby osób odwiedzających oraz czasu odwiedzin do niezbędnego minimum 30 min. Przy pacjencie będzie mogła przebywać jedna osoba odwiedzająca.3. W sali chorych oprócz pacjentów będą mogły przebywać jednoczasowo max. dwie osobyodwiedzające z zaleceniem zachowania dystansu od innych min 1,5 m.4. Odwiedziny w innych godzinach niż ustalone w pkt.1 tj.:a. małoletnich lub gdy obecność opiekuna jest konieczna ze względów terapeutycznych,b. w stanie terminalnym,c. z niepełnosprawnością lub z dużym deficytem samoopieki,będą możliwe po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym/dyżurnym, który jest zobowiązany do przekazania tej informacji zespołowi dyżurnemu.5. Powyższe zasady nie obowiązują w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta.6. Każda osoba wchodząca na teren szpitala powinna mieć założoną maseczkę ochronną,przeprowadzić dezynfekcję rąk, a odzież wierzchnią pozostawić w szatni szpitalnej.7. Przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak również po zakończeniu odwiedzinw klinice/oddziale osoba odwiedzająca dezynfekuje ręce.8. Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.9. Po zakończeniu odwiedzin pracownicy firmy sprzątającej dokonują dekontaminacji sali chorych oraz kliniki/oddziału zgodnie z Planem Higieny (dekontaminacja bieżąca tzw. „nośników skażenia” tj. wyposażenie sali mające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą).