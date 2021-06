Unijny certyfikat covidowy już dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta

Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, certyfikaty będą mogły poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, bycia ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa.

- Dzisiaj, 1 czerwca, Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. To system stworzony przez Komisję Europejską, po to, by móc ułatwić swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej właśnie podczas pandemii - powiedział Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej.Jak tłumaczył, certyfikat tego typu to „elektroniczny dowód” m.in. na to, że dana osoba przebyła chorobę. - Drugi obszar, w którym certyfikaty będą wydawane, to jest kwestia negatywnego wyniku testu na COVID-19 - dodał. Podkreślił, że mowa wyłącznie o testach PCR. - Komisja Europejska nie zdecydowała się jeszcze na włączenie testów antygenowych do tych, które potwierdzają status osoby niezakażonej - powiedział.Jak wskazał, trzeci typ certyfikatu, to certyfikat, który potwierdza fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19.- Polska znalazła się w grupie siedmiu krajów, które od dzisiaj są podłączone do systemu unijnego i już nie testują, a w zasadzie używają możliwości wydawania certyfikatu, który jest zgodny ze wszystkimi standardami - powiedział Niedzielski.Podkreślił, że certyfikat możemy pobrać za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. - On ma dwie wersje - wersję elektroniczną, która jest dostępna z poziomu Internetowego Konta Pacjenta. Ale jest tam również tradycyjny dokument w formacie PDF, który można wydrukować i który zawiera wszystkie te same informacje, które są zapisane w kodzie QR - powiedział minister.Szef resortu zdrowia podkreślił, że namawia do korzystania z Internetowego Konta Pacjenta, ale - dodał - cały czas ta tradycyjna metoda wydruku jest również możliwa.- Każdy przedstawiciel zawodu medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl, będzie mógł wydrukować dla pacjenta potwierdzenie w każdej z tych trzech kategorii - czyli wykonania testu, czyli statusu ozdrowieńca i oczywiście bycia zaszczepionym - zaznaczył Niedzielski.Najważniejszą zaletą posiadania certyfikatu COVID-19 jest to, że po przekroczeniu granicy nie będziemy musieli każdorazowo wykonywać testu na obecność koronawirusa lub odbywać kwarantanny - wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski.- Już niedługo, bo planujemy, że do 25 czerwca, opracujemy również możliwość prezentowania tego certyfikatu w aplikacji Moje IKP, czyli odpowiednika Internetowego Konta Pacjenta na urządzeniu mobilnym - poinformował.Dodał, że w tym samym terminie będzie możliwość pokazania tego certyfikatu w aplikacji M-obywatel. - Czyli na razie jest tradycyjne konto, dające możliwość wyświetlania na urządzeniu mobilnym QR kodu, (...) albo tradycyjny wydruk - wyjaśnił.Certyfikaty są opracowane na zasadzie wystandaryzowanej formuły, która będzie obowiązywała w całej UE od 1 lipca.Minister zapowiedział, że około 10 czerwca dostępna będzie aplikacja, która pozwoli na odczyt tych certyfikatów. W tej chwili - jak dodał - trwa proces jej akceptacji.- Najważniejszą zaletą posiadania certyfikatu potwierdzającego szczepienie jest to, że przekraczając granicę nie musimy każdorazowo wykonywać testu, wystarczy okazanie tego certyfikatu po to, żeby nie podlegać kwarantannie - przekonywał minister.- Standardem we wszystkich krajach Europy jest to, że jeśli ktoś nie ma wykonanego testu, nie będzie miał certyfikatu, to siłą rzeczy będzie musiał po przekroczeniu granicy odbywać kwarantannę, która jest określona według zasad narodowych - dodał szef MZ.W czasie konferencji prasowej szef resortu zdrowia mówił o zasadach funkcjonowania certyfikatu szczepiennego.Poinformował, że certyfikat szczepienny będzie obowiązywał przez rok, przy czym „standardem europejskim jest to, że ten status - niezależenie od tego, kiedy było wykonane pierwsze, czy drugie szczepienie - potwierdzenie zielonego statusu, czyli możliwości przekroczenia granicy bez wykonywania testu, czy obowiązku odbycia kwarantanny - następuje czternaście dni po drugiej dawce, bądź pierwszej dawce, jeżeli jest to szczepienie jednodawkowe”.Minister Niedzielski odniósł się także do kwestii testowania. - Status zielony dla certyfikatu jest w ciągu 48 godzin od wykonania testu PCR - powiedział.Wyjaśnił, że w przypadku osób, które przechorowały COVID-19 status ozdrowieńca wchodzi w życie po 11 dniach od wykonania badania. Wówczas ten „status się uaktywnia i trwa 180 dni” - wskazał szef resortu zdrowia.Certyfikat COVID będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciw COVID-19, ma negatywny wynik testu lub przeszła COVID-19. Wspólne ramy unijne umożliwiają państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które są akceptowane w innych krajach UE.