Bartosz Kownacki: - Krajowy Program Odbudowy zostanie przegłosowany

Poseł Bartosz Kownacki, który był dziś gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, przewiduje, że mimo wątpliwości, jakie mają poszczególni posłowie, Krajowy Program Odbudowy zostanie przegłosowany przytłaczającą większością głosów.

Zdaniem Kownackiego, za ratyfikacją programu zagłosuje znaczna część opozycji.- Trudno byłoby wytłumaczyć, czy politykom Lewicy, czy Platformy, także na forum międzynarodowym, że wysadzili cały plan odbudowy - przypomnę: dla całej Unii Europejskiej, bo nie tylko dla Polski, dlatego, że chcieli zaszkodzić rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego. Tego nikt nie zrozumie, to by kompromitowało opozycję w Polsce, choć także w jakimś sensie pokazywało prawdziwe jej oblicze, ale nikt się na to nie zdecyduje. Ten projekt, bez względu na to, jak kto go ocenia, na pewno w tym parlamencie przejdzie - mówił Bartosz Kownacki w porannej Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ