Kobiety też realizują marzenia w wojsku. Nowi ochotnicy WOT zaprzysiężeni

Listonosz, ratownik WOPR, murarz, mechanik samochodowy czy ślusarz - to nowi żołnierze 8 Kujawsko–Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W Inowrocławiu 42 ochotników złożyło uroczystą przysięgę. Wśród nich 15 kobiet.

Paulinę Lewandowską do wstąpienia w szeregi terytorialsów zachęciła mama, która sama służy w formacji. - Zawsze byłam wychowywana w duchu patriotycznym - mówi świeżo upieczona żołnierka. - W domu wszystkie święta patriotyczne były uroczyście obchodzone. Zawsze chciałam pójść do wojska, wybrałam technikum gastronomiczne, żeby mieć zawód. Gdy otworzyły się WOT-y miałam możliwość pogodzenia szkoły i pasji – dodaje.Z kolei Monika Cyza poszła w ślady męża. - Był dla mnie inspiracją - mówiła tuż po zaprzysiężeniu. - Dużo też pomogło to, że dzieci były bardzo z niego dumne, więc chciałam, żeby z mamy też były. I żeby zobaczyły, że nie ważne co się dzieje i tak można spełniać swoje marzenia.Zaprzysiężenie odbyło się na terenie 82. Batalionu Lekkiej Piechoty. W związku z pandemią uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym, bez udziału gości. Obecnie w 8 Kujawsko–Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 1300 żołnierzy. Terytorialsi pomagają m.in. w walce z pandemią koronawirusa. Wspierają szpitale i placówki medyczne, pobierają wymazy, wspierają seniorów, kombatantów, organizacje pozarządowe oraz samorządy. W całym kraju w sobotę i niedzielę zaprzysiężonych zostanie ponad 400 ochotników WOT.