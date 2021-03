Stylowa latarnia i zegar sprzed wielu lat znowu mają zdobić bydgoski budynek

Zabytkowy pałacyk Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli ma wrócić do swojego wyglądu, utrwalonego w projekcie z 1863 r. Dyrekcja zabiega o odtworzenie stylowego zegara i latarni, które przed laty zdobiły budynek.



Co trzeba zrobić, żeby zostać darczyńcą lub sponsorem?

- W projekcie na rysunku Friedricha Müllera od strony zachodniej znajduje się latarnia. Dążymy do tego, żeby była naprawdę bardzo wierna, jeśli chodzi o projekt z 1863 roku – mówi Robert Preus, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Placówka mieści się w zabytkowym obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na odtworzenie historycznego wyglądu pałacyku.- Już około 30 osób wpłaciło pieniądze na ten cel. Powinniśmy je zebrać do końca sierpnia – mówi dyrektor. - Wystąpiliśmy już do wszystkich instytucji - do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta Bydgoszczy itp. Żeby zachęcić osoby, które chciałyby być darczyńcami postanowiliśmy, że nazwisko każdego, kto wpłaci powyżej tysiąca złotych, zostanie wygrawerowane na tablicy – dodaje.Odtworzenie latarni i zegara w wersji podstawowej ma kosztować około 30 tys. zł. Projektem zainteresował się m.in. Edmund Obiała - słynny architekt, projektant stadionu Wembley i w Sydney, absolwent technikum geodezyjnego, które - jako jedna z wielu szkół - mieściło się przed wielu laty w budynku przy Jagiellońskiej 9. Na podjęcie tego przedsięwzięcia Centrum otrzymało zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków, powołano też zespół oceniający projekty – tworzą go Marek Iwiński, plastyk miejski i historyk sztuki Bogna Derkowska-Kostkowska.Budynek przy ul. Jagiellońskiej 9 służy bydgoskiej oświacie blisko 160 lat - był miejscem działalności 21 szkół, sześciu placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz siedzibą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.Wszelkie wpłaty na latarnię i zegar mogą być dokonywane bez konieczności zawierania umowy z darczyńcami. Nie wyklucza to jednak zawarcia jej z tymi osobami, które będą sobie tego życzyły. Pozostali darczyńcy mogą wpłacać pieniądze bezpośrednio na wyznaczone konto: 67 1020 1462 0000 7102 0377 6275, z dopiskiem „darowizna na latarnię i zegar”.