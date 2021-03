Ratownicy medyczni i studenci zgłaszają się, by pomagać na oddziale covidowym

Są pierwsi chętni do pomocy przy pacjentach z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Zgłosili się po piątkowym apelu.

APEL SZPITALA

Epidemia narasta, a personelu jest coraz mniej. W miniony piątek toruńska placówka wystosowała apel do mieszkańców regionu z prośbą o zgłaszanie się ozdrowieńców i osób zaszczepionych. - Do tej pory na apel szpitala odpowiedziało osiem osób, w tym ratownicy medyczni oraz studenci medycyny - informuje dr Janusz Mielcarek, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.Szpital był zmuszony od tego tygodnia otworzyć kolejny oddział covidowy . W sumie dysponuje teraz 112 łóżkami, z czego większość jest zajęta. - Brakuje lekarzy, ale pomoc medyczna to nie wszystko - podkreśla dr Janusz Mielcarek.