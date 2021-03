Zapora w Siarzewie będzie budowana, przetarg niebawem

Stopień wodny w Siarzewie będzie z całą pewnością budowany. Decyzja w tej sprawie zapadła już za rządów premier Beaty Szydło i będzie konsekwentnie realizowana - powiedziała poseł Joanna Borowiak, gość wtorkowej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.

Poseł odniosła się również do poniedziałkowej wypowiedzi marszałka województwa Piotra Całbeckiego w tej sprawie.- Cieszę się bardzo, że pan marszałek również jest zainteresowany budową stopnia wodnego w Siarzewie, bo przecież analiza przeprowadzona w 2011 roku, czyli za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, potwierdziła konieczność jego budowy. Doskonale wiemy, i nikogo z naszego regionu nie trzeba przekonywać co do tego, że nowy stopień wodny jest konieczny, wręcz niezbędny, i że zapora na Wiśle we Włocławku była od samego początku obliczona na kaskadę dolnej Wisły. Niewybudowanie stopnia wodnego w Siarzewie grozi katastrofą budowlaną - powiedziała Joanna Borowiak.Tymczasem minister infrastruktury Marek Gróbarczyk oświadczył dziś, że w najbliższym tygodniu ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na budowę nowego stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie.Jak podkreślił Gróbarczyk w PR 24, jest to inwestycja niezwykle oczekiwana. Zaznaczył, że w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie powodziowe i zagrożenie suszowe, inwestycje w zakresie regulacji rzek muszą być zrealizowane. Nie ma bowiem innego sposobu na podniesienie bezpieczeństwa wodnego Polski.Posłuchaj Rozmowy Dnia z Joanną Borowiak