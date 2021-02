Mieli nękać klientów firmy pożyczkowej. Proces rozpoczął się po raz drugi. Dlaczego?

Raz już usłyszeli wyroki skazujące, teraz ich sprawa rusza od nowa. W Sądzie Rejonowym w Toruniu rozpoczął się ponowny proces szefa i pracowników firmy pożyczkowej, w tym byłych policjantów, którzy mieli uporczywie nękać swoich klientów. Poszkodowanych jest 10 osób. Proceder trwał blisko rok.

Od 10 miesięcy do roku więzienia w zawieszeniu na 2 lub 3 lata oraz zakazy wykonywania zawodu – takie wyroki w grudniu 2019 roku usłyszeli szef i trzech windykatorów toruńskiej firmy pożyczkowej Moment Finanse.– Na czym polegało tutaj uporczywe nękanie? Utrzymywanie pokrzywdzonych w poczuciu, że mają zapłacić mimo, że składali oświadczenia, że nie stać ich na to – powiedziała – sędzia Aneta Zawulewska-GlonekSędzia uzasadniając wyrok podkreślała, że mężczyźni nie skorzystali z przewidzianych prawem metod egzekucji długów.– Oskarżeni przychodzili, pukali, uważali, że naklejanie nalepki na drzwiach prywatnego mieszkania jest dozwolone? – dodała sędzia.– Przez pół roku nachodzili nasze mieszkania, walili w drzwi, dla nas to była gehenna – powiedział jeden z pokrzywdzonych.Oskarżeni nie przyznają się do winy. Odwołali się od wyroku pierwszej instancji, a sąd apelacyjny nakazał rozpoczęcie procesu od nowa.