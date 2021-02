Dzień Żołnierzy Wyklętych: tablica upamiętni płk Cieplińskiego, pogrzeb przełożony [wideo]

Osłonięcie tablicy poświęconej pamięci pułkownika Łukasza Cieplińskiego - bohatera kampanii wrześniowej 1939 r., jednego z dowódców Armii Krajowej, zamordowanego przez komunistów - uświetni tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy.

Przypadające na 1 marca uroczystości będą inne niż w latach poprzednich. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią, odbędą się w wąskim gronie przedstawicieli władz regionu i będą transmitowane w mediach społecznościowych.- 28 lutego miał się odbyć uroczysty pogrzeb Żołnierzy Wyklętych, odnalezionych przez Instytut Pamięci Narodowej na bydgoskiej łączce przy ulicy Kcyńskiej. Przełożyliśmy jednak tę uroczystość na późniejszy okres, bo nie chcemy, aby bohaterowie po raz kolejny byli chowani w ciszy i przy obostrzeniach – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - To musi być przygotowane i zrobione w sposób szczególny.1 marca odsłonięta zostanie tablica poświęcona pułkownikowi Łukaszowi Ciepliński. - To postać emblematyczna dla demokratycznego ruchu oporu powojennego, ale i wielki bohater w czasie wojny, w szeregach Armii Krajowej – mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. - Został zamordowany 1 marca 1951 roku, za kilka dni obchodzić będziemy 70. rocznicę tego mordu.- Działania Instytutu Pamięci Narodowej w tym roku skupiają się wokół promocji tej wielkiej postaci – dodaje Edyta Cisewska, naczelnik bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. - Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach zaplanowanych przez biura edukacji narodowej - między innymi o bohaterach polskiej konspiracji niepodległościowej powojennej. Atrakcyjną nagrodą w tym konkursie będą m.in. ufundowane przez Narodowy Bank Polski monety w serii „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni”.