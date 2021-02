O rządowej tarczy w Ciechocinku. 7 mld zł trafiło do przedsiębiorców w regionie

Z rządowej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało dotąd blisko 400 tys. przedsiębiorców w całym kraju - mówił na konferencji prasowej w Ciechocinku Waldemar Buda - wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

- Pewnie można byłoby zrobić więcej, natomiast jakość i wielkość tej pomocy w stosunku do PKB była jedną z większych w Europie. Nie szukaliśmy wymówek, żeby te wydatki ograniczać Pamiętam, jak w 2009 roku minister finansów z dumą mówił, bronił się i był odporny na oczekiwania przedsiębiorców. Pomoc w tamtym czasie, gdzie było 20-procentowe bezrobocie, była na poziomie 8 - 9 mld zł, my od 15 stycznia wydaliśmy 6,1 mld zł z samej Tarczy PFR - powiedział Waldemar Buda.Do przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim w ramach rządowej pomocy dotarło dotąd ponad 7 mld zł.- Tkie porównanie. W ramach Programu „Rodzina 500 plus” w latach 2016-2020 dotarło do rodzin ponad 7 mld zł, a tylko dzięki tarczom to wsparcie, również wysokości ponad 7 mld zł, dotarło do naszego regionu - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.15 stycznia rozpoczął się kolejny nabór wniosków - w ramach Tarczy 2.0. Jak zapewniał wiceminister Waldemar Buda rządowa tarcza antykryzysowa jest dynamiczna i zmienia się tak, by odpowiadać na aktualne potrzeby przedsiębiorców.