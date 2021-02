Czy ktoś rozpoznaje swoje rzeczy? Ten złodziej kradł na potęgę! [zdjęcia]

Radio, wiertarka, szlifierka kątowa, czy młot pneumatyczny - między innymi te rzeczy padły łupem 39-latka z Torunia. Policjanci zatrzymali mężczyznę, któremu zarzucają (usłyszał aż 28 zarzutów!) liczne kradzieże z włamaniami. Apelują też do pokrzywdzonych, by zgłaszali się na toruński komisariat, jeśli wśród skradzionych przedmiotów, rozpoznają swoje.

To długa historia. W minionym tygodniu toruńska policja podała informację, że za kraty trafił 39-latek podejrzany o liczne włamania i kradzieże. Jego zatrzymanie to efekt pracy kryminalnych z komisariatu na toruńskim Śródmieściu. Funkcjonariusze zdobyli informacje, że to właśnie ten mężczyzna stoi za przestępstwami, do których dochodziło od września ubiegłego roku. Policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie aż 25 zarzutów dotyczących kradzieży i włamań do samochodów. Trzy kolejne zarzuty objęły włamania do kontenerów budowlanych oraz kradzież sprzętu z placu budowy.Łupem mężczyzny padały wartościowe rzeczy pozostawione w pojazdach przez właścicieli – sprzęt elektroniczny i budowlany, artykuły spożywcze oraz alkohol. Straty wyniosły w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych.Historię tego samego mężczyzny policja opisywała, gdy 5 lutego 2021 roku, krótko po północy, policjanci z Komisariatu Policji Toruń Podgórz zauważyli na ul. Poznańskiej pojazd marki daewoo matiz. Uwagę policjantów przykuła wówczas marka pojazdu, ponieważ pamiętali, że w grudniu minionego roku podobny pojazd zginął w Toruniu, w rejonie działania Komisariatu Policji Toruń Śródmieście. Postanowili wylegitymować kierowcę, który siedział w pojeździe, w odludnym miejscu z włączonym silnikiem. Zauważyli również, że kierowca na widok podjeżdżającego radiowozu zaczął się dziwnie zachowywać. Wyłączył silnik i próbował zsunąć się na siedzeniu tak, aby nie być widocznym.Mężczyzną, który siedział za kierownicą tego pojazdu okazał się 39 - letni mieszkaniec Chełmińskiego Przedmieścia. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych pojazd, jak wstępnie przypuszczali policjanci, okazał się kradziony. Policjanci śledczy z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście udowodnili mu, wtedy że to on stoi za kradzieżą pojazdu, której dokonał w nocy z 4 na 5 grudnia minionego roku z ul. Popiela w Toruniu.W pojeździe dodatkowo znajdowały się dokumenty jego właściciela, dokumenty pojazdu włącznie z umową jego kupna- sprzedaży oraz piła spalinowa warta kilkaset złotych.Kryminalni ze Śródmieścia udowodnili temu sprawcy kolejną kradzież z włamaniem do citroena, której dokonał w pierwszych dniach lutego tego roku, przy ul. Podgórnej. Mężczyzna wybił wtedy szybę w pojeździe i zabrał pozostawione w nim przez właściciela ubrania, warte kilkaset złotych.Jak się okazało ten sprawca jest bardzo dobrze znany policjantom. W przeszłości był już karany za przestępstwa podobne. Odpowie za kolejne kradzieże z włamaniami. Grozi mu za to do 15 lat więzienia. Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania 39- latka policjanci odnaleźli u podejrzanego przedmioty, co do których istnieje podejrzenie, że mogą pochodzić z przestępstwa a podejrzany, nie potrafił udokumentować, iż stanowią jego własność. Wobec powyższego publikujemy zdjęć niżej wymienionych przedmiotów z prośbą o kontakt osób, które rozpoznają te przedmioty jako swoją własność.Pokrzywdzonych prosimy o podawanie telefonu kontaktowego do siebie dyżurnemu Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście 47 754 24 52, 47 754 24 30.Z ustaleń kryminalnych wynika, że sprawca mógł działać na terenie całego Torunia.Wśród zabezpieczonych przedmiotów są: ręczna piła spalinowa m-ki NAC model CST 38-35-06AC, - kompresor MECAFER, Migomat m-ki MESTER, Radio m-ki AUDIOMEDIA, Radio ALPINA 9881R, Radio ALPINA 9851R, Radio m-ki Sony MP40, Radio NEW AUDIO M450, Radio Pionier P5900, Radio Panasonic RDP113N, Radio LG M3600R, Radio Sony A40UI, Radio Aiva M50, Odkurzacz akumulatorowy Silver Crest, Wiertarka koloru granatowego, Wiertarka 79001, Szlifierka Bosch GWS14125, Szlifierka EINHELL BTAG1000, Heblarka Newpower, Szlifierka Zoodos, Wiertarka EINHELL5825, Młot pneumatyczny koloru czarnego, Wiertarka Power UP, Szlifierka kątowa DEWALT D28126.