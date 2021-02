Róg Gdańskiej i Chodkiewicza: ludzie bronią kamienic przed zburzeniem [zdjęcia]

Grupa mieszkańców sprzeciwia się wyburzeniu dwóch modernistycznych kamienic u zbiegu ul. Gdańskiej z Chodkiewicza w Bydgoszczy, pod planowaną w przyszłości inwestycję tramwajową. Społecznicy napisali w tej sprawie do prezydenta. Proponują inne rozwiązanie.

- Sprzeciwiamy się jako mieszkańcy, jako stowarzyszenia, wyburzeniom tych dwóch kamienic, które widać za nami. Są to modernistyczne kamienice, jest to historia tego miasta. Uważamy, że tak powinny być nowe trasy tramwajowe zaprojektowane, aby nie burzyć dziedzictwa Bydgoszczy - mówi Paweł Górny, przewodniczący Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy. - Jest co najmniej kilka innych rozwiązań, tak aby uratować te kamienice.- Ja może tylko zacytuję coś, co się nazywa pojęciem ładu przestrzennego - mówi prof. Dariusz Markowski, szef Społecznej Rady ds. Estetyki w Bydgoszczy. - Jako ład przestrzenny rozumiemy takie kształtowanie przestrzeni miejskiej, żeby miała ona harmonijną całość. Wyburzenie tych budynków niewątpliwie przeczy pojęciu ładu przestrzennego i harmonijnej całości.Tej koncepcji sprzeciwia się także Jolanta Kołyszko, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto:- To jest skandal. Takie propozycje w ogóle nie powinny padać. Musimy bronić tego, co jest. To jest żywa tkanka, to są ludzie, którzy tu zamieszkują.Maciej Bakalarczyk, menedżer Śródmieścia zwraca uwagę na znaczenie modernizmu.- Modernizm to jest tak naprawdę pokaz siły gospodarczej Bydgoszczy w okresie międzywojennym, i taki pokaz powinien zostać z nami jako pamiątka tych czasów, tak jak Gdańska powinna być traktowana jako skarb i najcenniejsza ulica naszego miasta.Pod apelem w tej sprawie przekazanym prezydentowi miasta podpisało się już 20 organizacji.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji wyjaśnia, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona i są to bardzo wstępne koncepcje, które będą wielokrotnie zmieniane. Obecnie trwają konsultacje w sprawie nowych tras tramwajowych w mieście.