Nie dla historycznej cenzury na Facebooku

Konferencja posła Bartosza Kownackiego List Bartosza Kownackiego

Poseł Bartosz Kownacki napisał list otwarty do Marka Zuckerberga, założyciela Facebooka. To jego reakcja na coraz częstsze blokady w tym serwisie historycznych informacji - szczególnie zbrodni II wojny światowej. Ostatnio cenzura Facebooka dotknęła wpisów Instytutu Pamięci Narodowej na temat dramatu dzieci z Zamojszczyzny i łódzkiego obozu dziecięcego.

- Za chwilę tym samym algorytmem mogą być fałszowane informacje na temat największej zbrodni II wojny światowej, zbrodni Holokaustu. Można powiedzieć, że Facebook zrobił pierwszy krok, żeby zbrodnię Holokaustu w przyszłości zafałszować, skoro fałszuje już część prawdy historycznej. Na to nie może być zgody. Pamiętam z lat bardzo wczesnej młodości, jak komuniści blokowali informacje na temat Zbrodni Katyńskiej. To było niepojęte. Dzisiaj robi to Mark Zuckerberg i Facebook. Mam nadzieję, że osoby które mają podobne zdanie, które nie godzą się na cenzurę, będą wspierały i podpisywał się także pod tymi listami - powiedział Bartosz Kownacki.



Podobne listy trafiły także do amerykańskich kongresmanów i do przedstawiciela żydowskiej diaspory w USA. List można przeczytać na naszej stronie www.radiopik.pl