- Dokumenty przesłane przez dr hab. inż. Krzysztofa Żółtowskiego, to jedyne szczegółowe i zawierające metodologię badań źródło informacji na temat bieżącego s ...

Strażnicy miejscy z Bydgoszczy już 86 razy w tym miesiącu namawiali bezdomnych do skorzystania z cieplejszego schronienia. Tylko raz skutecznie...

Mimo, że Wisła podtopiła domy w Płocku, a około 100 osób zostało ewakuowanych w związku z zagrożeniem powodzią, lodołamacze we Włocławku nie będą na razie pra ...

O zwołanie obrad wnioskowali bydgoscy działacze PiS. Na sesji 10 lutego wypowiedzą się m.in.: projektant mostu, autor ekspertyzy, drogowcy. Most jest zamknięt ...

Mieszkańcy Solca Kujawskiego chcą uruchomienia połączeń autobusowych do Bydgoszczy przez wieś Otorowo, a także Makowiska i Rudy. Do tamtejszego ratusza wpłynę ...

2021-02-09, godz. 21:35

Ponad 83 proc. pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy chce, by uczelnia zamieniła się w politechnikę. We wtorek zakończyło się we ...

