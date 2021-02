Bezpiecznie w internecie. Jak nie dać się oszukać w sieci? [wideo]

„Działajmy razem!” - to hasło tegorocznego międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. To największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. W tym roku obchody będą trwały cały luty i marzec.

Inicjatywy związane z przypadającym 9 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu odbywają się w całej Polsce. W Bydgoszczy przyłączyła się do niego m.in. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu szkoły przedszkola czy stowarzyszenia organizują zajęcia edukacyjne, kampanie informacyjne i konkursy. Będą się one odbywać się do końca marca. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy do 12 lutego proponuje online między innymi quiz o bezpieczeństwie w sieci. Ale to nie wszystko.- Nasze propozycje to prezentacja najnowszych książek dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Mamy również przygotowaną prezentację wybranych z sieci filmów i kreskówek o bezpieczeństwie w internecie - powiedziała Beata Cieślińska z PBW w Bydgoszczy.Internet to zagrożenie także dla dorosłych. W czasie pandemii oszuści częściej próbują wyłudzić dane osobowe. Jak zatem nie dać się oszukać w sieci?- Nie klikajmy w linki otrzymane w SMS-ach, zakupów i transakcji bankowych dokonujmy za pośrednictwem oficjalnych stron lub aplikacji mobilnych. Nie używajmy jednego hasła do kilku serwisów. Unikajmy korzystania z publicznych, otwartych sieci WiFi, korzystajmy z programu antywirusowego - radzi Bartłomiej Drozd Expert z serwisu chronpesel.pl.Organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce są Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.Obchody inauguruje konferencja online adresowana do nauczycieli i rodziców. Wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.Transmisja dostępna jest na stronie dbi.pl oraz kanale YouTube i facebookowym profilu Polskiego Centrum Programu Safer Internet.