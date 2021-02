Chorzy i seniorzy potrzebują dobrych, ciepłych słów. Napiszecie do nich?

"Wszystkiego dobrego dla chorego" to kartkowa akcja Fundacji "Dr Clown"./fot. materiały organizatora "Wszystkiego dobrego dla chorego" to kartkowa akcja Fundacji "Dr Clown"./fot. materiały organizatora

Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” zachęcają mieszkańców kujawsko-pomorskiego do pisania listów do chorych. 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, listy trafią do pacjentów. Ogólnopolska akcja "Wszystkiego dobrego dla chorego" odbywa się po raz piąty.

Fundacja w regionie przygotowała około 400 kartek. Teraz potrzebne są życzenia...



- Mogą być zapisane w formie listu, wiersza, bądź zwykłych, tradycyjnych życzeń. Przekazać je można na dwa sposoby. Przez sms wysłany na numer: 784626795 - to telefon do pełnomocnika oddziału, bądź za pośrednictwem Facebooka, wchodząc na profil Fundacja "Dr Clown" oddział Bydgoszcz lub Toruń, skąd można wysłać wiadomość z życzeniami.



Swoje kilka słów można wysyłać do 10 lutego. Kartki trafią do pacjentów dzień później.





Listy od mieszkańców regionu trafią do pacjentów oddziału geriatrycznego Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza i podopiecznych hospicjum Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, a także pacjentów Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.



